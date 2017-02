Coopératives : Une nouvelle opportunité pour relancer l’économie

Dans un contexte marqué par le marasme socioéconomique, la promotion des entreprises coopératives constitue un atout pour la Grande Ile. Des acteurs qui œuvrent dans ce domaine en sont convaincus, et Madagascar devrait saisir cette opportunité selon leur explication.

« Les potentiels sont énormes à Madagascar mais ils ne sont pas suffisamment explorés. A travers la promotion et la mobilisation des coopératives, on pourrait avancer plus vite », a affirmé Gabriel Sarasin du National Cooperative Business Association (NCBA), quand il s’est entretenu avec le ministre malgache de l’Industrie, Nourdine Chabani.

Un forum des coopératives s’est ainsi tenu à Antananarivo depuis le 13 février. Le NCBA affiche un certain optimisme et en a fait part aux autorités du pays en charge des départements économiques. Une centaine de dirigeants de coopératives ont participé à la rencontre.

« La redynamisation est possible, et l’on pourrait bientôt assister à l’émergence de nouvelles entreprises coopératives », a expliqué un cadre du ministère de l’Industrie et du développement du secteur privé.

En quelques jours, les dirigeants de coopératives ont bénéficié de formation pouvant les aider dans leur tâche quotidienne. Ils ont également eu des échanges jugés fructueux avec des partenaires éventuels et des financeurs de projets. Comme un certain nombre de pays africains, Madagascar pourrait compter sur les coopératives pour booster notamment le secteur primaire, plutôt en stagnation depuis des décennies.