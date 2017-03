Direction générale de la Jirama : On se bouscule au portillon

Certains ont pensé que le poste de Directeur général de la société nationale d’eau et d’électricité, la Jirama, en grande difficulté depuis des années, ne devrait pas intéresser plus de dix candidats éventuels. Mais quelques semaines après le lancement de l’appel à manifestation d’intérêt pour ce poste, près de 80 dossiers de candidature ont été reçus.

Après le limogeage du Directeur général de la Jirama, l’ancien ministre Nestor Razafindroriaka, et la dissolution du conseil d’administration, c’est un autre ancien ministre, Lantoniaina Rasoloelison, qui a été désigné Administrateur Délégué de la société nationale d’eau et d’électricité. Sa mission principale consiste à recruter un nouveau Directeur général qui sera appelé à redresser la Jirama. Une tâche compliquée, avec les centaines de milliards d’Ariary de déficit annuel de la société. Et les difficultés techniques y afférentes qui se manifestent à travers les coupures fréquentes d’eau et d’électricité. Sans parler des pressions politiques régulières émanant des dirigeants du pays.

Toutes ces incommodités, au final, n’ont pas empêché plusieurs dizaines de candidats à se bousculer au portillon. Le nouveau Directeur général, qui sera recruté incessamment en collaboration avec un cabinet international, aura pour mission de redresser la Jirama afin que la société retrouve notamment l’équilibre financier d’ici 2020.

Depuis plusieurs années, les partenaires financiers de Madagascar ont vu d’un très mauvais œil les milliards de subventions que l’Etat doit verser à la Jirama pour assurer son fonctionnement. Des subventions pourtant incontournables afin d’éviter par exemple la nécessité d’une hausse vertigineuse du prix de l’eau et de l’électricité chez les abonnés.