Lutte contre le paludisme : Un nouvel insectarium pour renforcer les recherches

La Direction de la Lutte contre le paludisme bénéficie désormais d’un insectarium contenant une section « Entomologie ». Cette nouvelle structure permettra de renforcer les recherches en matière de lutte contre le paludisme à Madagascar. C’est le fruit d’une collaboration entre la partie malgache et l’USAID, l’agence américaine pour le développement international.

Avec un taux de prévalence encore assez élevé pour certaines régions, Madagascar continue sans relâche sa lutte contre le paludisme. « Cet insectarium donnera à la Direction de la Lutte contre le Paludisme les moyens de surveiller le comportement et la résistance des populations de moustiques aux insecticides à Madagascar, et utilisera cette connaissance pour adapter la stratégie de lutte, améliorera nos réponses et renforcera la protection de la population malagasy», a affirmé Aaron Bishop, le Directeur général par intérim de l’USAID à Madagascar.

« Nous savons maintenant que les programmes de lutte mis en œuvre tels que la distribution de moustiquaires et la pulvérisation d’insecticides à l’intérieur des maisons dans les zones palustres préviennent annuellement plus de 100.000 cas de paludisme à Madagascar », continue le Directeur général.

A travers le pays, le paludisme tue encore des centaines de personnes chaque année. Les enfants de moins de cinq ans font partie des principales victimes de la maladie. La lutte a connu une importante progression malgré tout. Les autorités sanitaires de la Grande Ile parlent depuis quelques temps d’une lutte qui entre dans la phase de pré-élimination de la maladie. Cependant, la situation n’est pas identique pour toutes les régions du pays.