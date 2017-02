Malentendu sur le visa des croisiéristes à Madagascar

A un certain temps, les croisiéristes qui se rendaient sur les principaux ports de la Grande Ile n’avaient pas besoin de visa pour leur escale au pays. Le ministère du Tourisme et les professionnels du secteur se sont mobilisés afin de faciliter le séjour des croisiéristes. Mais ils ont été surpris récemment quand des agents de l’Etat ont réclamé des visas à des passagers d’une croisière, de passage sur l’île de Nosy-Be.

« Nous serons les grands perdants si dans les autres destinations touristiques de l’île de l’Océan Indien, l’accès des croisiéristes sont facilités autant que faire se peut alors que chez nous, on a tendance à compliquer les procédures », rétorque un professionnel du tourisme.

« Les opérateurs et le département concerné sont en discussion pour faciliter l’accès des croisiéristes à Madagascar, étant donné que leur escale constitue une opportunité pour le secteur », explique pour sa part un cadre du ministère du Tourisme. Le malentendu persiste souvent, en effet, et ce sont les professionnels en contact avec les croisières qui sont généralement les plus désemparés. « Une concertation est toujours nécessaire afin d’éviter les mauvaises surprises », poursuit le responsable du ministère.

Les destinations des croisières sur la Grande Ile bénéficient, d’une façon ou d’une autre, des retombées professionnelles et financières des croisières. Les sites balnéaires les plus concernés sont Fort-Dauphin (Sud-est), Toamasina (Est), Antsiranana (Nord) et Nosy-Be (Nord-est).

Le passage des croisières contribue de façon conséquente au développement du tourisme dans la Grande Ile mais les règles du jeu restent à clarifier et, surtout, à pérenniser, pour un pays qui accueille moins de 300 000 touristes par an pour le moment, malgré un potentiel énorme en la matière.