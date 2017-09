Un commentaire

13 mai : l’Emmo Reg crée l’évènement

Une date et une place historique

La date du 13 mai divise les malgaches. Il y en a qui la célèbrent, car elle est synonyme de liberté. Des étudiants avaient des revendications légitimes et ont fait la grève. Ils ont reçu des soutiens de toutes les forces vives et la grève était devenue nationale. La répression par la FRS a fait 34 morts alors que des centaines des jeunes étaient arrêtés. La gendarmerie, sous la commande du colonel Richard Ratsimandrava a refusé de tirer sur les manifestants. Les grévistes ont demandé et obtenu la démission du président Tsiranana qui venait pourtant d’être élu avec un score de plus de 90%.

Pour les autres, le 13 mai représente cette place où l’on fait et défait les pouvoirs. C’est à Analakely que les manifestations conduisant au blocage de tout le pays commencent. Ratsiraka est tombé en 1991 et en 2002 par des mouvements populaires conduits respectivement par Albert Zafy et Marc Ravalomanana. Ce dernier est renversé en 2009 par Andry Rajoelina. On comprend pourquoi le régime Rajaonarimampianina est nerveux dès que des politiciens tentent d’investir la place pour une raison ou une autre.