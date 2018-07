Election présidentielle : La cartographie électorale en préparation

La mise en place d’une cartographie électorale est actuellement en cours pour la prochaine élection présidentielle à Madagascar. Cette cartographie indiquera, entre autres, la localisation des bureaux de vote, des centres de collecte des résultats à travers les « Sections de recensement matériel des votes », ainsi que la localisation des démembrements et entrepôts de la Commission électorale nationale et des postes de sécurisation du processus électoral etc.

En clair, la cartographie permettra de disposer des informations nécessaires pour assurer la transparence du vote et la publication des résultats.

L’élaboration de la cartographie électorale s’effectuera en collaboration avec les partenaires techniques et financiers de Madagascar à travers le projet de Soutien au Cycle Électoral de Madagascar (SACEM), financé par un « basket-fund » qui verra la contribution financière de l’Union européenne, de l’USAID, de la Norvège, de l’Allemagne, de la France, de la Corée du Sud, de la Suisse et de l’Australie. Ce projet est mis en œuvre par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

Selon le Conseiller en gouvernance au niveau du PNUD, Moussa Natal Batraki, la cartographie électorale constitue un « boussole pour les opérations logistiques préélectorales, électorales et postélectorales et de témoignage de la conduite du processus électoral en toute transparence ».

« Il est en effet important que les candidats et les observateurs disposent des informations précises sur l’identité et la localisation des bureaux dans lesquels sont assignés les électeurs », continue-t-il.

A mesure que l’échéance électorale approche, les partenaires bilatéraux et multilatéraux de Madagascar, qui contribuent au financement du processus électoral à venir, augmentent en nombre. L’implication de l’ensemble de la communauté internationale dénote l’importance de l’enjeu électoral de cette année 2018 dans la Grande Ile.