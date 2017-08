Exacerbé, Marc Ravalomanana dénonce la provocation du régime HVM

Il n’a pas caché sa déception vis-à-vis du président Hery Rajaonarimampianina. Le chef du parti TIM, et ancien président, Marc Ravalomanana, a affiché son désaccord et sa déception à l’issue de l’épisode chaotique du congrès régional de son parti à Toamasina.

« A quoi servirait une rencontre avec le président Hery Rajaonarimampianina si les autorités continuent à agir de cette manière », a affirmé Marc Ravalomanana.

Le TIM a programmé un rassemblement dans l’enceinte privée du magasin Magro, appartenant à Ravalomanana, à Toamasina, dans le cadre du quinzième anniversaire du parti mais les forces de sécurité étaient sur place avant l’arrivée des militants. Car le préfet local a interdit la manifestation du TIM, à l’image de ce qui s’est passé à Antananarivo, la capitale, quelques semaines auparavant.

C’est la consternation du côté des sympathisants de l’ancien président. Celui-ci a fait comprendre à ce moment que les représentants de la Communauté internationale ont tenté de faciliter le dialogue entre Ravalomanana et Rajaonarimampianina. L’initiative fait suite aux récents désaccords entre les deux parties.

« Une nouvelle crise n’est pas exclue, si les dirigeants campent sur leur positions », a laissé entendre Marc Ravalomanana, exacerbé.

A Toamasina, le TIM devait se contenter de transférer la réunion du parti à un autre endroit privé, appartenant à l’église réformée FJKM, à la suite de l’interdiction d’accès au Magro par le préfet.

La tension entre le TIM et les autorités monte d’un cran après l’incident de Toamasina. La relation entre l’ancien président et l’actuel chef de l’Etat se complique davantage, à un peu plus d’un an d’une nouvelle élection présidentielle.