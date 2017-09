Liaison directe entre Nosy-Be et Johannesburg

Un nouveau ballon d’oxygène pour le secteur du tourisme sur l’île de Nosy-Be, au Nord de Madagascar. Un vol direct reliant Johannesburg et Nosy-Be permettra de drainer quelques touristes Sud-africains sur l’île aux parfums.

Depuis toujours, Nosy-Be vit essentiellement du secteur du tourisme. C’est l’une des destinations privilégiées sur Madagascar. A tel point que le moindre soubresaut dans le secteur engendre des difficultés socioéconomiques diverses sur cette île d’une superficie de 321km2, un monde à part avec des paysages luxuriants et des plages paradisiaques aux sables fins. Les bords de mer sont également d’une beauté exceptionnelle sur les îles et les îlots qui entourent Nosy-Be.

La compagnie sud-africaine a prévu, pour commencer, un vol hebdomadaire entre Johannesburg et Nosy-Be, pour un avion de 35 places. Pour l’instant, les acteurs du tourisme misent ainsi sur la qualité et non sur la quantité. Car une fois la destination privilégiée par les professionnels sud-africains, la situation peut évoluer très vite, en sachant que Nosy-Be est déjà accessible par des vols par correspondance ou par voie terrestre.