Carnaval de Madagascar : Trois jours de fêtes sous le signe de la culture et du Tourisme

L e lancement du Carnaval de Madagascar, sur l’Avenue de l’Indépendance d’Antananarivo interdit à tout véhicule durant l’événement, s’est déroulé dans une ambiance festive, le 16 juin. Pour l’Office régional du Tourisme, le Carnaval constitue une « occasion de faire découvrir toutes les régions : leurs diversités, leurs spécificités et leurs talents ».

On sait effectivement que depuis des décennies, chaque région de la Grande Ile organise leur propre carnaval. L’organisation d’un événement à l’ambition nationale vise à fédérer ainsi la population sous le même enseigne. Le mois de juin a été choisi notamment puisque c’est le mois de la célébration de la fête nationale du 26 juin pour marquer l’indépendance du pays, proclamée en 1960.

Du 16 au 18 juin, ainsi, toutes les régions du pays seront représentées sur l’Avenue d’Analakely en plein cœur de la capitale. La grande parade de l’ouverture du carnaval a réuni quelques milliers d’individus issus des différentes régions du pays. Les participants, parés des tenues traditionnelles de leur région, ont donné le ton de la fête.

Les trois journées du carnaval sont, en outre, marquées par une foire économique qui permet de marquer les spécificités des différentes régions du pays, notamment à travers les produits artisanaux et agricoles. Une foire qui est censée rappeler l’ancien grand marché du Vendredi à Analakely. Plus de 400 exposants participent à la foire. Des ONG, des associations et des écoles sont aussi impliquées dans l’événement.

Au programme également, des concerts et des cabarets avec des artistes Malgaches de renom. Mais aussi des animations diverses, pour susciter l’enthousiasme de la foule, tels que jeux divers, danses contemporaines etc.