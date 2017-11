Les élèves Malgaches retournent à l’école

Après pratiquement un mois de suspension des cours, en raison de l’épidémie de peste qui sévit dans une trentaine de districts de la Grande Ile, les élèves ont retrouvé le chemin de l’école ce 6 novembre 2017.

La suspension des cours a été décidée par le ministère de l’Education nationale afin de limiter le déplacement et le contact entre les élèves. Car cela pouvait constituer un risque de propagation de l’épidémie.

Toutefois, les écoles de confession catholique ont été les premières à remettre en question l’initiative du ministère. La rentrée a été ainsi prévue en ce 6 novembre d’après les recommandations du ministère de l’Education nationale mais certaines écoles catholiques ont programmé le retour des élèves à l’école, une semaine ou une dizaine de jours avant la date indiquée.

Toutes les écoles ont pris des dispositions spécifiques. Certaines écoles ont mis en place un dispositif pour détecter la température corporelle de chaque élève dès le portail des établissements. D’autres ont aménagé des salles d’isolement etc.

Un nouveau calendrier scolaire a été proposé par le ministère de l’Education à la suite de la suspension des cours. Les périodes de vacances programmées auparavant devaient, en effet, être écourtées.

Pour les circonscriptions qui n’ont pas été touchés par l’épidémie de peste, il n’y a pas de changement majeur.

La suspension des cours pour les élèves ont en tous cas suscité une divergence de point de vue à différents niveaux. Certains ont pensé que si l’objectif était de réduire les déplacements et le regroupement d’individus, il fallait interdire toute autre activité pouvant engendrer des risques de propagation de la maladie. Le dernier bilan fourni par le ministère de la Santé et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes fait état de 64 décès confirmés de la peste, 73 décès en cours d’investigation et 1110 malades traités et guéris.