Polémique autour du frais du transport urbain

A Antananarivo, les transporteurs ont annoncé une hausse des frais du transport en commun des bus et taxi-bus à la suite d’une hausse successive du prix des carburants à la pompe. La hausse annoncée par les transporteurs, réunis au sein de l’Union des Coopératives de Transports Urbains (UCTU) et de l’Union des Coopératives de Transports Suburbains (UCTS) a suscité de nombreux commentaires et diverses réactions de part et d’autre.

En effet, il est question pour ces organisations de transporteurs d’appliquer un tarif de 700 Ariary dans les semaines à venir, contre 400 Ariary actuellement, soit une hausse d’environ 75%. Beaucoup d’usagers estiment qu’il s’agissait d’une annonce visant à susciter une réaction de la part des autorités publiques.

Au cours des derniers mois, le prix de l’essence et du gasoil a connu une hausse régulière tous les mois ou tous les deux mois. Les transporteurs n’ont pas changé de tarif cependant depuis environ cinq ans. Ils estiment actuellement que les nouveaux prix des carburants dans les stations service ne leur permettent plus de garder les mêmes prix pour les usagers.

A noter toutefois qu’une compensation a été payée par l’Etat aux transporteurs afin d’éviter une hausse importante des frais de transport urbain. Mais le règlement de cette compensation accuse actuellement plusieurs mois de retard. Le ministère du Transport a cependant promis de procéder au paiement de deux mois de compensation aux transporteurs. « C’est un moyen pour l’Etat de nous convaincre de ne pas procéder à une hausse de tarif, mais ce n’est pas la solution étant donné que les arriérés sont beaucoup plus conséquents », a réagi Dera Andrianalisoa de l’UCTS.

Dans les prochains jours, il sera ainsi question de marchandage entre transporteurs, gouvernement et usagers avant un éventuel consensus sur le tarif du transport urbain.