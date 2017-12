Face aux critiques récurrentes à l’encontre du gouvernement, les autorités envisagent le déploiement sur le terrain d’un « task force » interministériel afin de procéder au contrôle du prix du riz sur le marché local.

Les mois de novembre et de décembre sont généralement marqués par une hausse du prix du riz à Madagascar. Mais pour cette année, la hausse a été plus importante que prévue. On parle d’une hausse de 40 à 50% actuellement par rapport au prix du riz de la fin de l’hiver, il y a trois mois.

Le gouvernement a été vertement critiqué à différents niveaux pour ne pas avoir su anticiper cette hausse subite du prix du riz chez les grossistes et les détaillants. Les importations de quelques milliers de tonnes de riz annoncées au cours des derniers mois n’ont pas permis de changer la situation. Pourtant, les premières récoltes de riz n’arriveront pas sur le marché avant un mois. Tout le mois de décembre est ainsi toujours propice à une hausse incessante du prix du riz.

La mise en place d’un « task force » pour contrôler le prix du riz constitue pour le gouvernement plutôt un moyen de pression auprès des grossistes et des détaillants. Car normalement les autorités ne sont pas à même de fixer le prix du riz sur le marché local. Il y a lieu pourtant d’agir, car à un moment où les foyers commencent à penser aux fêtes de fin d’année, le prix de la principale denrée alimentaire de la population ne cesse d’augmenter.

Au cours des dernières semaines, pourtant, des membres du gouvernement ont effectué des descentes sur le terrain, notamment dans des magasins de stockage, auprès des grossistes et des détaillants, afin de constater de visu l’évolution de la situation mais les prix ont continué à grimper.