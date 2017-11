Une population de plus en plus urbanisée à Madagascar

La population urbaine n’a cessé d’augmenter au cours des derniers temps dans la Grande Ile. On parle maintenant d’une proportion d’environ 37% des habitants de Madagascar qui vivent dans des villes de plus de 5000 habitants.

Le phénomène de déplacement massif de la population rurale vers les villes date de plusieurs décennies. Mais il n’a pas été suffisamment pris en compte en raison d’un manque de données fiables sur le sujet.

Le dernier recensement de la population de Madagascar ayant eu lieu au début des années 90, il était hasardeux de se prononcer sur la situation réelle des grandes villes du pays. Mais une récente étude fait état d’une augmentation en flèche de la population urbaine dans la Grande Ile.

Si jusqu’à présent certains analystes se basent sur la proportion de 20% de population urbaine et de 80% de population rurale à Madagascar, au niveau de la Direction générale en charge de l’Aménagement du territoire, on dément formellement ces chiffres. Gérard Andriamanohisoa estime qu’une trentaine de villes accueillant plus de 5000 habitants concentrent déjà 37% de la population Malgache actuellement.

« Cette évolution doit être prise en compte dans tout ce que nous entreprenons en ce qui concerne l’aménagement du territoire », fait-il remarquer.

La capitale, Antananarivo, accueille déjà près de 3 millions d’habitants actuellement contre moins d’un millions dans les années 70. Pratiquement 10% de la population de la Grande Ile vivent ainsi dans la capitale et ses environs immédiats, alors que les infrastructures étaient conçues pour environ 600 000 habitants au lendemain de l’indépendance du pays en 1960. Des données à prendre en considération lors de la prochaine célébration de la journée de l’aménagement du territoire à Madagascar. Une journée qui sera marquée par des échanges et des réflexions sur la question de l’urbanisme.