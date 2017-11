Salon de l’Habitat: Vingt ans de soutien au secteur de la construction

Cela fait vingt ans que l’idée de lancer un salon de l’Habitat est née. Actuellement, l’agence Première Ligne organise la 19e édition du Salon international de l’Habitat, car comme l’a spécifié Michel Domenichini Ramiaramanana, le secteur de la construction et du BTP est «un secteur qu’il faut animer et soutenir au maximum », étant donné que «d’une manière générale, quand le secteur de la construction marche bien, ça sert de locomotive pour les autres secteurs ».

Durant quatre jours, du 16 au 19 novembre, une centaine d’exposants issus du secteur de la construction, de l’immobilier et de l’habitat sont réunis à Tanjombato en occupant l’équivalent de 500 stands sur quelques dizaines de milliers de mètres carrés d’espace d’exposition.

Le comité d’organisation du salon est convaincu qu’au fil des années, le Salon international de l’Habitat (SIH) est devenu le salon numéro 1 dans la région de l’Océan Indien.

« D’année en année, le Salon international de l’Habitat est devenu un événement qui n’a eu de cesse de progresser même dans les années difficiles que le pays a dû traverser. Cet événement est désormais le numéro 1 dans notre région. Le salon de la Maison qui se déroule à La réunion dure, certes, 15 jours, mais pour le SIH nous avons un visitorat plus important », a soutenu Domenichini Ramiaramanana qui a joute que « la notoriété du Salon a largement dépassé les frontières de la Grande Ile ».

Les initiateurs du salon sont également convaincus que l’événement a eu un certain impact sur le secteur de la construction à Madagascar. « Pratiquement en 20 ans, la consommation de ciment à Madagascar dépasse dorénavant celle de La Réunion et de l’île Maurice », a affirmé Domenichini Ramiaramanana.

Comme chaque année, on peut remarquer à l’occasion du SIH la présence d’acteurs majeurs issus de toutes les activités et de toutes les branches de la chaîne BTP, pour ne citer que les architectes, les décorateurs, les promoteurs immobiliers, les équipementiers et les financiers qui pourraient soutenir les porteurs de projets etc.